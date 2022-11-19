Tren çarpan scooter sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemzemin geçitten scooter ile geçmek isterken yolcu treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 21:52, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 21:54
Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiindeki hemzemin geçitten elektrikli scooter ile geçmek isteyen H. Ölmez'e yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız