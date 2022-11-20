Zamma doymuyorlar: Enflasyonu fırsatçılar azdırıyor

Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin en önemli nedenlerinden biri de gıda ürünlerine yapılan fahiş zamlar olarak gösteriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde, çarşı ve toptancı hallerinde gerçekleştirdiği denetimler çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Denetimlerde özellikle gıda fiyatlarında yüksek artışlar yapıldığı belirlendi. Bu durum son 1 yılda yüzde 99'u aşan gıda enflasyonunu tetikledi.

YAĞ VE BAKLİYATA FAHİŞ ZAM YAPTILAR

Girdi maliyetlerinin üzerinde fahiş karlar ile ürünlerini satanlara ise 9 milyon 403 bin 237 lira para cezası kesildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamuoyunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını kapsayacak ürünleri mercek altına aldı.

Yapılan denetimler sonucunda ceza uygulanan işletmelerin en fazla fiyatını artırdığı ürünler; ay çiçek yağı, bakliyat ürünleri ve süt ürünleri olarak göze çarptı. Kontroller, organize ve geleneksel perakende sektörüne yönelik olarak gerçekleştirildi. Birçok çarşı ve toptancı hallerindeki artışlar incelendi.

DENETİMLERE STOKÇULAR DA TAKILDI

Yapılan incelemeler sonucunda stokçuluk yapan işletmeler de belirlendi. İşletmelerin temel ihtiyaç ve gıda maddelerinde stokçuluk yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Stokçulukla ilgili uygulanmasına karar verilen cezaların önemli bir kısmı da otomotiv bayilerinden oluşuyor.

Öte yandan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdilerini kapsalı bir şekilde inceliyor. Yine kurul, diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına yönelik olarak dönemin enflasyon oranı, döviz kuru, ulaşım ve personel maliyetleri gibi etmenleri etraflıca ele alarak cezai işlem uyguluyor.

Ali Kürşat Büyükada