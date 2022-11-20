Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 07:37, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 07:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız