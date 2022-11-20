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FETÖ'ye 'aman' yok! 339 bin şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin hafızasına kazınan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçerken FETÖ ile mücadele halen devam ediyor. Türk halkının kirli emellerini gerçekleştirmeye izin vermediği FETÖ'ye karşı soruşturmalar ve yargılamalar sürüyor. Emniyet birimlerinin örgüte yönelik 15 temmuzdan günümüze kadar gerçekleştiği operasyonlarda 339 bin şüpheli gözaltına alınırken 102 bin FETÖ mensubu tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 08:10, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 08:05
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FETÖ'ye 'aman' yok! 339 bin şüpheli gözaltına alındı

Diğer terör örgütlerinden farklı olarak hain emellerini devletin bütün kılcallarına sızarak içeriden aldıkları güçle devleti ele geçirmeyi bir yöntem olarak kullanan FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle açığa çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütü ile mücadele kesintisiz ve tavizsiz bir şekilde sürdürülüyor. FETÖ büyük oranda devlet kadrolarından temizlenmesiyle birlikte hareket edemeyecek hale geldi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere 2017'de kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyona 127 bin 278 başvurudan 126 bin 871'i hakkında karar verilirken 407 dosyanın incelenmesi devam ediyor. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme içerisinde karara bağlanan 126 bin 875 başvurudan 17 bin 844 başvurusu dosyası hakkında kabul kararı aldı. 58 bin 428 kişi hakkında ise ceza yargılamaları sonucu mahkümiyet kararı verildi.

BANKA ASYA'YA 2 MİLYAR LİRA PARA YATIRILDI

FETÖ/PYD ile iltisaklı finans kuruluşu olan Bank Asya'da bulunan hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda, 25.12.2013 ile Bank Asya'nın TMSF'ye devir tarihi olan 29.05.2015 tarihi arasındaki dönemde finansal destek mahiyetindeki işlemlere ait bilgiler "Bank Asya verileri İnceleme sistemine" kaydedildi. 27 bin 298 kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 11 bin 516 kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlenirken 465 bin yeni hesap açıldığı tespit edildi. Para yatırma işlemlerine ait dekontlardaki açıklamalara "Bank Asya'ya Destek" notu yazdıkları ortaya çıktı. Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

339 BİN KİŞİ FETÖ ŞÜPHELİSİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. FETÖ terör örgütü operasyonları kapsamında 15 Temmuz 2016'dan 15 Kasım 2022'ye kadar 339 bin 247 kişi gözaltına alındı, 102 bin 123 kişi tutuklandı. Cezaevlerinde 17 bin 787 kişi tutuklu bulunurken 23 bin 969 kişi firari olarak aranması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve kurumlarından FETÖ mensubu 50 bin 772 kişi ihraç, 10 bin 504 kişi görevden uzaklaştırma alırken 13 bin 543 kişi görevine iade edildi.

FETÖ'NÜN YAPILANMASINA DARBE

FETÖ terör örgütüne yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Emniyet birimlerinin çalışması sonucunda mahrem yapılara yönelik gerçekleştirdiği 3 bin 93 operasyondan 52 bin kişi gözaltına alınırken 19 bin kişi 64 kişi tutuklandı. Bylock operasyonları kapsamında 101 bin 198 kullanıcıdan 96 bin 856 kişi tespiti yapılırken 4 bin 342 kişinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Büfe-ankesör çalışmaları kapsamında bin 746 operasyonda 24 bin 676 kişi gözaltına alınırken 8 bin 851 kişi tutuklandı bunlardan 9 bin 163 kişi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Örgüt evlerine yönelik çalışmalarda 280 operasyon düzenlenirken 3 bin 950 kişi gözaltına alındı 2 bin 506 kişi de tutuklandı. FETÖ için hayati öneme sahip olan sınav soruları çalınmasına yönelik 284 operasyon gerçekleştirirken 21 bin 708 kişi belirlendi ve 18 bin 225 kişiye işlem yapıldı. Son olarak ise; kurum yapılanmalarına yönelik emniyetin çalışmasında 77 bin 941 operasyon gerçekleşirken 184 bin 693 kişi gözaltına alındı 62 bin 775 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN
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