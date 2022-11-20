Meteoroloji uyardı: Bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.