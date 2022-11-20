Doğal gaz bütçeyi yakıyor vatandaşı ısıtmıyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Doğalgaz fiyatları daha da yükselmesin diye konutlarda kullanılan doğalgaza halkın bütçesinden BOTAŞ'a 300 milyar lira para aktarılıyor. Buna rağmen m fiyatı 4 kattan fazla artarak 5 lira 72 kuruşa fırlayan doğalgazı yakmaya cesaret edemeyen vatandaş kombisini açamıyor. Doğalgaz faturalarına yetişemeyeceğini görüp kombisini kısan dar gelirliler evlerinde battaniyeyle ısınmaya çalışırken, bütçe destekli doğalgazı kullanan zenginler malikanelerinde tam gaz kombi keyfiyle atletle oturuyor.

BÜTÇEDEN DESTEK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda BOTAŞ'ın ithal ettiği doğalgaz faturasının yüzde 75'inin halkın bütçesinden finanse edildiğini söyledi. Konutlarda yıllık 20 milyar m3 doğalgaz kullanıldığını, konut başına ortalama gaz tüketiminin bin 50 m3 olduğunu belirten Dönmez, doğalgazı konutlara vergi ve her şey dahil 5 lira 72 kuruştan (1 m3) sattıklarını bildirdi. Dönmez, doğalgazın yüzde 25 tasarruflu kullanılması halinde konutlarda yıllık 6 milyar dolar (5 milyar m3) tasarruf sağlanılacağını ifade etti. Dönmez'in verdiği bilgiler, halkın bütçesinden aktarılan 300 milyar liraya rağmen konutlarda doğalgazla ısınmaya ödenen paranın yılda ortalama 6 bin liraya çıktığını ortaya koydu. Geçen yılın mart ayında 1.29 TL olan doğalgaz bu yılın eylül ayında 4.08 TL'ye çıktı. Dönmez, 'her şey dahil' fiyatın 5.72 liraya ulaştığını açıkladı. Bu veri, halkın bütçesinden BOTAŞ'a aktarılan 300 milyar liraya rağmen 4 kat civarında yükselen doğalgazın artık dar gelirliler için kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor.

Doğalgaz 1.2 dolardan mı ithal ediliyor?

Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği doğalgazın m3 fiyatına ne kadar ödediği sır gibi saklanıyordu. Bakan Dönmez, konutlarda yüzde 25 tasarrufla 6 milyar m3 tasarruf edileceğini, bunun da 5 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi. Bu açıklama, doğalgazın m3 fiyatının 1.2 dolar, yani 22.2 TL olduğunu gösteriyor. BOTAŞ'a bütçeden kaynak aktarılarak yük hafifletilmeye çalışılıyor. Ancak sonuçta bütçe kaynakları gaza giderken halka kombiyi yakabilecek kadar ucuz gaz sağlanamıyor.