Bakan Akar: TSK'nın pençesi bir kez daha teröristlerin tepesinde

19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş
Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş
Doğal gaz bütçeyi yakıyor vatandaşı ısıtmıyor
Doğal gaz bütçeyi yakıyor vatandaşı ısıtmıyor
İşte asgari ücrette konuşulan rakamlar
İşte asgari ücrette konuşulan rakamlar
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Zamma doymuyorlar: Enflasyonu fırsatçılar azdırıyor
Zamma doymuyorlar: Enflasyonu fırsatçılar azdırıyor
Bakan Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Kirişci'den 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek
Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Son yapılan ankette Millet İttifakı 6,2 puan önde
Son yapılan ankette Millet İttifakı 6,2 puan önde
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Ana sayfaHaberler Terör

Bakan Akar: TSK'nın pençesi bir kez daha teröristlerin tepesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nı beraberindeki komutanlarla Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar; "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 09:18, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 11:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.

Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.

- "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile devam ettiğini belirtti.

Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır." ifadelerini kullandı.

Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek "emniyetli uçuş" temennisinde bulundu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları
Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları
Beyoğlu'ndaki saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
FETÖ'ye 'aman' yok! 339 bin şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'ye 'aman' yok! 339 bin şüpheli gözaltına alındı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz.