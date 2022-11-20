Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 11:42, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 13:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız