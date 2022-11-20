Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
Gaziantep'te 6 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.
Olay, 10 Mayıs 2022'de Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan
Doktorlar Sitesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi
nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenleri, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde
ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'le ofisinde tartışmaya başlamış
ve silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında silahını çıkaran kadın doğum uzmanı
Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i (34) öldürmüştü.
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum
uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci
devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden
kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız
bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız