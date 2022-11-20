Belediye projesiyle takıya dönüşen 'kalsedon' ekonomiye kazandırılıyor

Genellikle ziynet eşyalarında kullanılan kalsedon taşının ilçedeki rezervinin değerlendirilmesi amacıyla Kıbrıscık Belediyesince 2013 yılında "Kıbrıscık Taşının Ekonomiye Kazandırılması Projesi" hazırlandı.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle tam olarak faaliyete geçirilemeyen projeye, 2019'da Kıbrıscık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle açılan kalsedon taşı takı yapımı kurslarıyla başlandı.

Proje kapsamında atölye de hazırlandı. Doğadan toplanan renkli kalsedonlar, burada ustalar tarafından özenle işlenerek yüzük, kolye, bileklik ve tespihe dönüştürülüyor.

Hazırlanan takı ve tespihler, daha sonra belediye tarafından açılan sergi ile fuarlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

- "KOSGEB ile bir çalışma düşünüyoruz"

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, AA muhabirine, bölgeden çıkan taşın Hititler'den bugüne kullanıldığına inanıldığını anlattı.

Projenin 2010 yıllarında düşünülmeye başlandığını anımsatan Tekemen, "İl Özel İdaresi kaynaklı makineler. Oradan gelmişti fakat bunu o yıllarda tam olarak faaliyete geçiremedik. 2019'a geldiğimiz zaman İŞKUR ile kursları başlattık. Muharrem Güneş ustamızı bulduk, şimdi kendisiyle devam ediyoruz. Küçük belediyeyiz, kaynaklarımız sınırlı." diye konuştu.

Tekemen, bu taşın ilçeden Eskişehir Sarıcakaya'ya kadar uzanan alanda çeşitli renklerde çıktığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Toplayıp burada değerlendirme yoluna gidiyoruz. Son yıllarda pandemi bizi bu konuda bayağı etkiledi. Çalışmaları belirli noktaya getirdik. Hazırlığımız yine var. KOSGEB ile yine bir çalışma düşünüyoruz. Daha geniş şekilde çalışmaları devam ettireceğiz. Bu arada makinelerimiz de yıprandı tabii. Onlarla ilgili KOSGEB'den destek almayı istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu işi daha aktif şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz."

Taş telkari ustası Muharrem Güneş de doğal olarak gelen kalsedon taşının makinede yapılan işlemlerin ardından zımparalarla parlatıldığını, daha sonra kolye, küpe yapımına başladıklarını kaydetti.