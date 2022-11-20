Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 15:43, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 15:45
Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.
Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız