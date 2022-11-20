Palayla saldırıp kaçtı, çektiği silah tutukluk yapınca yakalandı

Olay, 18 Kasım'da, ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. ve Volkan T. ile Enes Yaprak, Çay Sokak'taki markette karşılaştı.

Husumetli ve alkollü oldukları öğrenilen taraflar, tartışmaya başladı. Bu sırada Yaprak, husumetlilerine pala ile saldırmaya çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin gelmesiyle Yaprak, olay yerinden kaçmak istedi. Daha sonra taraflar, Veysel Atasoy Caddesi'nde karşılaştı. Enes Yaprak, bu kez belinden çıkardığı tabancayı Hakan T. ve Volkan T. ile Satılmış K.'ye doğrulttu.

Silah tutukluk yapınca ateş almadı. Polis ekipleri, Yaprak dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Enes Yaprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise serbest kaldı.