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Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar

Terör hedeflerini yerle bir etmek için başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nda muharip uçakların yanı sıra İHA/SİHA'larda görev aldı. 70'e yakın hava aracı terör mevzilerini ateş altına aldı. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimleri terör hedeflerini vuran bombalara yazıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 18:16, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 18:21
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Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar

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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.


Harekat emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

6 farklı üsten uçaklar havalandı

Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi.


Ayn El Arab ilk kez vuruldu

Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi.

Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Ayn El Arab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ın da yer alması dikkati çekti.


Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu.

89 terör hedefi vuruldu

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Ecrin ve Yağmur'un adı bombalara yazıldı

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun beğeni aldı.

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