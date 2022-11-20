Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
Konya'da içinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 19:19, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 19:20
Konya'da Mazlum Sarı yönetimindeki otomobil, Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan, içinde su olmayan kanala düştü.
Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız