2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı.

İlk maçta ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Ekvador, Enner Valencia'nın 16 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Valencia 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçta başka gol olmayınca Ekvador sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Katar: 2

Ekvador: 0

Goller: 16' (P) 31' Enner Valencia

İLK 11'LER

Katar: Al Sheeb, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Boudiaf, Al-Haydos, Ahmed, Ali, Afif

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstleniyor.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapıyor.

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.