Orhan Ünsal: Vecihi Hürkuşlar yetiştirmemiz lazım!

Ünsal, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği işbirliğiyle Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin havacılık alanındaki projelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Orhan Ünsal Hava Parkı'nı tamamen kendi imkanlarıyla yaptıklarını, havacılığın gelişmesi için hava parklarını ülkenin dört bir yanına inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu hava parkları, havacılık alanında gençlerimize uçuş eğitimi vermenin yanı sıra proje üretmelerinin de önünü açacaktır. İş insanlarımız kendi özel uçaklarıyla pratik seyahat yapma imkanına kavuşacaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda devletin milli emlak yoluyla bizlere hazine arazisi tahsis etmesi çok önemlidir."

Türkiye'de Sivil Havacılık sektörünün gelişmesine yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Ünsal, 'Yeni Vecihi Hurkuşlar yetiştimek için tüm gücümüzle çalışıyoruz... İfadelerini kullandı.

Bu arada basın toplantısı öncesi gazeteciler, sportif uçaklarla Polatlı çevresinde tur yaptı.

Toplantıya, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun ve Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir'de katıldı