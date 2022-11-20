Erdoğan Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 21:20, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.
Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.
Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı https://t.co/MdmLz5uVtD pic.twitter.com/t53WlxR48HT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 20, 2022