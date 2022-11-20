Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 22:07, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 22:10
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
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