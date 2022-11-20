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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu Kulaksız'da iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 22:21, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 22:22
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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silah kullanılması sonucu Murat Fırat Canlı olay yerinde yaşamını yitirdi, olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı Hasan Karakaya kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı Karakaya'yı ilk müdahalenin ardından Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

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