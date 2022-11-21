21 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
21 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/12.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na katılacak.
(Ankara/09.30)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.
(11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulunacak.
(14.00)
3- TÜİK, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda İngiltere-İran ve ABD-Galler, A Grubu'nda Senegal-Hollanda maçlarıyla devam edilecek.
(Ar Rayyan/16.00/22.00/Doha/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, Altay-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/20.00)
3- 2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'de, çeyrek final (kadınlar-erkekler) eşleşmelerinin kura çekimi yapılacak.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Denizli/19.00)
5- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. haftanın son maçında Depomaxx Haremspor ile Finalspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız