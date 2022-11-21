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İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi

Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine 70'e yakın F-16 ve İHA'yla harekat başlattı. TSK'nın, "Hesap zamanı!" diyerek duyurduğu "Pençe-Kılıç" harekatında 89 hedef imha edildi. Aynel Arab'ın (Kobani) da ilk kez vurulduğu operasyonla, bundan sonra asıl hedefin Suriye'deki terör merkezleri olacağının da mesajı verildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 07:20, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 07:21
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İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Önceki gece saatlerinde başlayan Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör hedefi imha edildi. Aralarında çok sayıda üst düzey yöneticinin de yer aldığı çok sayıda PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyon, Suriye'ye olası kara harekatının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

TSK "HESAP ZAMANI" DİYEREK DUYURDU

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından yeni bir harekat bekleniyordu. Bu yönde hazırlıklarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, hazırladığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı planını Endonezya dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Başkomutan Erdoğan'n "vurun" talimatıyla birlikte üslerinde konuşlu bulunan F-16'lar belirlenen hedefleri vurmak için havalandı. TSK'nın, "Hesap zamanı!" diyerek duyurduğu "Pençe-Kılıç" harekatında 89 hedef imha edildi.

70 F-16 VE SİHA HAVALANDI

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı. Operasyonda, muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı.

140 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab (Kobani), ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

UÇAKLAR 6 ÜSTTEN HAVALANDI

  • Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi.

KOBANİ İLK KEZ VURULDU

Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta hedefler eş zamanlı vuruldu. Hedefler arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'nin de yer alması dikkati çekti.

SURİYE'DE 4, IRAK'TA 3 BÖLGE

Gece geç saatlerde başlayan hava harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arap (Kobani), Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör yuvaları vuruldu. Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

İLK HEDEF ARTIK SURİYE

  • Aynel Arab'ın (Kobani) da ilk kez vurulduğu operasyonla, bundan sonra asıl hedefin Suriye'deki terör merkezleri olacağının da mesajı verildi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Vur emri Başkomutan'dan

Terör inlerini yerle bir eden harekatın emrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya döşünü uçakta verdi. Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

Bir gün önceye alındı

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere belirlenen takvim Pazar gecesiydi. Ancak bilgi verilen ABD'liler önceden deşifre edince harekat 1 gün önceye çekildi.

TSK aylardır Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit'e yoğunlaştığı için Suriye'de böyle geniş kapsamlı operasyon beklenmiyordu. Ancak "herkesin oyununu bozan bir planla" hem aynı anda iki ülkede hedeflerin vurulabileceği gösterildi, hem İstiklal'i kana bulayan teröristlere kaynaklık eden Suriye için yeni bir dönem başladı.

81 yaralı için 81 hedef

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu. Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Dün sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Füzelere Yağmur ve Ecrin'in adı

  • İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı. Açıklamada, "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!" denildi.

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekatı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de yer aldığını duyurdu.

KOMUTA MERKEZİNDEN YÖNETİLDİ

Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

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