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Düşen faiz Hazine'yi rahatlattı: Borçlanma maliyeti yüzde 56 geriledi

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, yatırımcı ve tüketici kredilerinin yanı sıra Hazine'nin borçlanma maliyetini de düşürdü. Yılbaşında yüzde 24-25 olan Hazine'nin yurt içi borçlanma maliyeti yüzde 11'e geriledi. Borçlanma maliyetinde yaşanan yüzde 56'lık düşüş, kamu bütçesinde büyük bir rahatlama sağladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 07:50, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 07:24
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Düşen faiz Hazine'yi rahatlattı: Borçlanma maliyeti yüzde 56 geriledi

Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli kaldıraçlarından biri olan düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı büyütme tercihi, Hazine'yi de rahatlattı. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri; işletme ve tüketici kredilerinin faizini düşürdüğü gibi hazinenin iç borçlanma maliyetini de azalttı. Düşük faiz ortamında borçlanmak, milyarlarca liranın devletin kasasında kalmasını sağladı.

KASADAN DAHA AZ PARA ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; yılbaşında yüzde 24-25 olan Hazine'nin yurt içi borçlanma maliyeti yüzde 11'e kadar geriledi. 2 yıllık Hazine iç borçlanma senedinin tahvil faizi yüzde 24'ten yüzde 15'e gerilerken, 5 yıllık tahvillerde borçlanma faizi yüzde 25'ten yüzde 10 düştü. 10 yıllık vadeli senetlerin getirileri ise yılbaşından bu yana %12 seviyelerine geriledi.

Borçlanma maliyetinde yaşanan ortalama yüzde 56'lık düşüş, Hazine'nin kasasından daha az para çıkmasını sağladı. Bu durum kamu bütçesinde büyük bir rahatlamayı beraberinde getirdi. 2020 yılı sonunda 34 ay olan iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2021 yılı sonunda 54 aya, bu yılın ekim ayı itibarıyla 69 aya yükseldi.

SABİT FAİZLE BORÇLANMA İMKANI DOĞDU

Düşük faiz ortamının Hazine'ye sağladığı bir başka avantaj ise sabit getirili senetlerle borçlanmak oldu. Yılbaşına göre sabit getirili borçlanma maliyetleri yaklaşık yarı yarıya azaldı. 2022 başında yüzde 24,6 olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyeti, Ekim 2022 sonunda yüzde 11 seviyesine geriledi. Borçlanma maliyetlerinin düşmesinin sağladığı avantajla ihale düzenleyen Hazine Müsteşarlığı, bu yılki toplam borçlanmanın önemli bir kısmını TL cinsi sabit getirili senetlerle yaptı. 2019-2021 döneminde toplam iç borçlanmanın yüzde 38'i sabit getirili senetlerden oluşurken, 2022 yılında bu oran yaklaşık yüzde 58'e yükseldi.

MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2,5'E DÜŞTÜ

Devletin faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payında da güçlü bir azalma var.

2002'de faiz harcamalarının bütçe harcamaları içindeki pay yüzde 43,2 iken, 2021 yılında yüzde bu oran 11,3'e oldu. 2022 yılında yapılan faiz indirimlerinin de etkisiyle bu oran yüzde 10,5'e geriledi. Yine benzer şekilde 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 14,3 iken, 2022 yılında bu oranı yüzde 2,5 ile sınırlı kalacak.

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