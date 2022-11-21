Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı:
"Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 07:28, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 07:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız