Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 08:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 08:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız