Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 08:25, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 08:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız