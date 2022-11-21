Okullarda ara tatil sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili sona erdi. Kırklareli Atatürk İlkokulunda öğrenciler ara tatilin sona ermesi ile okullarına geldi.
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 09:35, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 09:37
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili sona erdi. Kırklareli Atatürk İlkokulunda öğrenciler ara tatilin sona ermesi ile okullarına geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız