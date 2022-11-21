Yargıtay, sözlü sınavla 6 engelli sürekli işçi ile 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Buna göre, sürekli işçi kadroları için belirlenen şartları taşıyan adaylar 21-25 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecek.

Adaylarda, Ankara'da ikamet etme, en az yüzde 40 engelli olma, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olma ve temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmama şartları aranacak.

Başvurusu kabul edilenlerin, Yargıtay tarafından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre ataması yapılacak.

Sözleşmeli 7 bilişim personeli alımı ise 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın İngilizce puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak sayının 10 katı kadar aday sözlü sınava alınacak, adaylarda ilgili pozisyonlara ilişkin mühendislik fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Bu kapsamda 1 ağ uzmanı, 1 veritabanı yöneticisi, 1 devops uzmanı, 1 web yazılım uzmanı, 2 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli ağ ve sistem uzmanı alınacak.