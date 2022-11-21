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Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Eylemi nedeniyle 3 yıl hapse çarptırılan sanığın, "nitelikli hırsızlık" kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğine hükmedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 11:07, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 11:08
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Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

- Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasının banka hesabına ait internet bankacılığı şifresini kırarak giren ve parayı kendi hesabına aktaran sanığın, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Dairenin kararına göre, 2015'te başkasına ait banka hesabının şifresini kıran sanık, hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı, ardından da nakit olarak çekti.

Yürütülen soruşturma sonucu hakkında dava açılan sanık, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244/4'üncü maddesinde belirtilen ve suçu işleyene 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi öngören "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçundan yargılandı. Mahkeme, sanığa 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, hükmü bozdu.

Dairenin oy birliğiyle verdiği kararda, sanığın eyleminin, TCK'nin "nitelikli hırsızlık" suçunu tanımlayan 142'nci maddesinin 2-e fıkrasında belirtilen "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde suç vasfında yanılgıya düştüğüne işaret edilen kararda, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği kaydedildi.

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