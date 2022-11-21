Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim
Altınyıldız Classics, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlere özel ve
yıl boyunca devam eden bir kampanyaya imza attı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında
hayata geçirilen kampanya ile tüm öğretmenler Altınyıldız Classics mağazalarında
markanın mevcut indirimlerine ek 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli %15
indirim fırsatından yararlanabilecekler. Kasım'da başlayan öğretmenlere özel
bu indirim fırsatı bütün bir yıl boyunca devam edecek.
Altınyıldız Classics, öğretmenlerin mağazalarda yararlanabileceği indirim fırsatını
kolaylıkla kullanabilmeleri için makine öğrenmesi ile ilgili dijital bir çözüm
kullanarak sistemin öğretmen meslek grubunu tanımasını sağladı. Bu uygulama
ile öğretmenler saniyeler içerisinde sistemden kendilerine özel gönderilen kod
ile indirimden faydalanabiliyor. Öğretmenler, mağazada yer alan görseldeki QR'ı
okutup sisteme formdaki istenilen bilgileri giriyorlar, sistem kişiye özel indirim
kodunu sms ile gönderiyor.
Öğretmen kimlik kartı ve akademisyen kimliği olan tüm öğretmenlerin yararlanabileceği kampanya, markanın şıklık ve konfor vadeden modern ve zamansız tasarımlarında tüm yıl boyu geçerli olacak.