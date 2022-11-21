Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim

Altınyıldız Classics, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlere özel ve yıl boyunca devam eden bir kampanyaya imza attı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hayata geçirilen kampanya ile tüm öğretmenler Altınyıldız Classics mağazalarında markanın mevcut indirimlerine ek 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli %15 indirim fırsatından yararlanabilecekler. Kasım'da başlayan öğretmenlere özel bu indirim fırsatı bütün bir yıl boyunca devam edecek.



Altınyıldız Classics, öğretmenlerin mağazalarda yararlanabileceği indirim fırsatını kolaylıkla kullanabilmeleri için makine öğrenmesi ile ilgili dijital bir çözüm kullanarak sistemin öğretmen meslek grubunu tanımasını sağladı. Bu uygulama ile öğretmenler saniyeler içerisinde sistemden kendilerine özel gönderilen kod ile indirimden faydalanabiliyor. Öğretmenler, mağazada yer alan görseldeki QR'ı okutup sisteme formdaki istenilen bilgileri giriyorlar, sistem kişiye özel indirim kodunu sms ile gönderiyor.



Öğretmen kimlik kartı ve akademisyen kimliği olan tüm öğretmenlerin yararlanabileceği kampanya, markanın şıklık ve konfor vadeden modern ve zamansız tasarımlarında tüm yıl boyu geçerli olacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız..

