PKK Karkamış'a roketle saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.

Bölgeye çok sayıda, güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de bölgeye 5 havan isabet ettiğini açıklamıştı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.