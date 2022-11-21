PKK Karkamış'a roketle saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karkamış'ta havan saldırısı sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri öğrenci. 10 vatandaşımız yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 12:15, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 12:51
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.
Bölgeye çok sayıda, güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül de bölgeye 5 havan isabet ettiğini açıklamıştı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız