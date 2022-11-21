Öğretmenler, yıl sonuna kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin, bugünden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 12:54, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 12:56
Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız