Öğretmenler, yıl sonuna kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacak

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak." ifadesini kullandı.