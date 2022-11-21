Hakkari'de tilkiye kötü muamelede bulunanlar hakkında işlem başlatıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tilkiye kötü muamelede bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 13:15, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 13:25
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tilkiye kötü muameleye ilişkin görüntülerin dün sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.
Bunun üzerine olayla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada, tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı aktarıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız