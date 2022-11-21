Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Çorum Belediyesini ziyaret etti

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

"Kürşad Tüzmen'le Benim Şehrim" isimli programın çekimleri için motosikletle kente gelen Tüzmen, Aşgın ile tarihi Taş Bina önünde buluştu. Tüzmen, Aşgın'dan kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi aldı.

Şehirlerin tarihini, kültürünü ve yemeklerinin tanıtımını yapan Tüzmen'in, Çorum'da da programı için çekimler yapacağı bildirildi.