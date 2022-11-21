Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1176'ncı gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızları Arzu için gelen anne Bedia ve baba Cemal Adıgüzel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Bedia Adıgüzel, gazetecilere, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Evladına seslenen Adıgüzel, "Kızım gel, devlete teslim ol. Ailen sana hasret kaldı. Gel seni çok seviyorum. Sensiz çok üzülüyorum. Asker ve polisimizi nerede görürsen onlara teslim ol kızım." ifadelerini kullandı.

Baba Cemal Adıgüzel ise 7 yıldır kızından haber alamadıklarını belirtti.

Kızının geri gelmesini isteyen Adıgüzel, "Kızım benim parçamdır, yüreğimdir. Evladım gelsin. Kızımı çok seviyorum." dedi.