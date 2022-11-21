Ahmet Davutoğlu: Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlenen toplantıda partisinin 'Çocuk Politikaları Reformu: Gelecek Modeli'ni açıkladı.

"Çocuk politikaları anne karnındaki süreçten başlayarak yürütülmesi gereken dolayısıyla kadın hakları, anne hakları, çocuk hakları arasında doğrudan bir etkileşim var" diyerek sözlerine başlayan Davutoğlu "Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz. Hep konuşmasını istemediğimiz, büyüklerin yanında mutlaka susması gereken, herhangi bir inisiyatif almasına gerek olmayan bir çocuk eğitimi ve çocuk anlayışıyla çocuk haklarını koruyamayız.Çocuklarımız edilgen konumda değil, etken konumda olmalıdır... Çocuğun görüşlerinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz Çocuk öznedir" ifadelerini kullandı.

"Bizim yaklaşımımızda çocuğu özne görmek, birey görmek var" diyen Davutoğlu, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde teknoloji öyle gelişti ki çocuklar çok küçük belki 1-2 yaşında eline cep telefonu aldığında bu cep telefonunu nasıl öğrenebileceğini biliyor. Eskiden kalem yazan eller, küçücük çocuklar şöyle yapmayı öğreniyor. Resimleri görecek çünkü. Dolayısıyla dışarıya zaten bu kadar dış etkiye maruz kalan bir çocuğu içeride korunaklı bir alemde tutabilmek mümkün değil. Yeni bir zihniyetine ihtiyacımız var. O teknolojik değişimi göğüsleyecek bir değer formuna değer devrimine ihtiyaç var. Erken yaşta ona özne olma bilinci veremezsek; kendi başına ayakta durma kültürü, özgüvenini veremezsek sadece telefonların bilgisayarın oyunların yönettiği bir edilgen kişi konumuna gerilemiş oluyor.

"BİR DE HİÇ 23 NİSAN'I TATMAYAN ÇOCUKLARI GÖRELİM DEDİK"

Dolayısıyla bizim yaklaşımımızda çocuğu özne görmek, birey görmek var. Hakkını savunurken birey görmek var. Şahsiyet var. Saygı sevgi kuralları içinde ailede sosyal çevrede ama mutlaka kendisini ifade edebilme gücünü verme düşüncesi ve anlayışı var. Sadece kendi çocuklarımız ya da torunlarımız başka çocukların varlığından haberdar olmuyoruz. Çocuk politikalarımız derken kendi çocuğumuzu düşünerek politika geliştirmeye çalışıyoruz. Halbuki nice çocuklar var. 23 Nisan'da çocuklar başbakanı ziyaret ederler, koltuğuna otururlar. Ama bir de hiç 23 Nisan'ı tatmayan çocukları görelim dedik.

'ŞAHSİYETLİ BİREY OLMADAN ŞAHSİYETLİ VATANDAŞ ŞAHSİYETLİ İNSAN OLMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bir akşam vakti idi neredeyse sabaha kadar çocuklarla kaldık beraber. Çocuklardaki tedirginliği anlıyorum. Bir devlet yetkilisinin gelmiş olmasıyla herhalde önden de tembihlenmişler ki aman dikkat edin, aman şöyle oturun diye. Bir tiyatro düzeneği halinde oturmuşlar. Ben nutuk atacağım, çocuklar dinleyecek gibi bir atmosfer hazırlanmıştı. Bir dakika dedim girdim, çocuklara memnun musunuz diyorum. Ses yok. Bozuyoruz şu sıralamayı beraber düzenleyelim hadi çocuklar yuvarlak yapıyoruz dedim. İndim aşağı oturdum. Çocukların yüzlerinde bir tebessüm belirdi arkasından tek tek onları dinlediğimde kimisi şarkı söylemeye başladı. Kimisi öğrendiği halk oyunlarını gösterdi. Sonra hep beraber coşku içinde gece geçirdik. Çocuğa hep böyle bakmışız. Onlar oturacak biz konuşacağız. Onlar dinleyecek biz söz söyleyeceğiz. Halbuki bir sürecin içine katmak lazım çocuğu. Bir tatlı tartışma esnasında 'Baba beni dinleyeceksin ben bireyim' dediğinde küçük kızım o kadar hoşuma gitmişti ki. Bireycilik doğru bir şey değil ama birey olmak gerekli. Şahsiyetli birey olmadan şahsiyetli vatandaş, şahsiyetli insan olmak mümkün değil'

'YAZ SAATİ UYGULAMASI AÇIKLAMASI'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada gündemde çokça tartışılan yaz saati uygulamasına da değindi. Davutoğlu açıklamasında: Yaz saati uygulaması uygulaması benim Başbakanlık döneminde gündeme geldi fakat ben bu uygulamayı kabul etmedim, ben Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra dönemin Enerji Bakanı bu yaz saati uygulamasını devreye soktu. Çocuklarıımız zifiri karanlıkta okula gidiyor... Bu yanlış uyulamadan derhal vazgeçilmelidir, hiçbir tasarruf çocuklarımızın güvenliği ve bedensel sağlığından önemli değildir. İfadelerini kullandı.

Kaynak: Memurlar.net/ Fatih Arslan