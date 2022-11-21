ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Gaziantep'teki terör saldırısına kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.