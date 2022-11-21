Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali'nin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.

"Hüsam"ın kullanımındaki hattı Bilal Hassan'a verdiği belirtilen yazıda, bu numaranın terör saldırısı yaşandığı gün, Taksim'de Albashır'ın hattı ile birlikte baz verdiği aktarıldı.

Yazıda, "Hüsam" kod adlı Hasan Ali'nin terör saldırısının hazırlığı sürecinde diğer şüphelilerle iştirak halinde olduğu belirtildi.

- Teröristin yakalanmasını engellediler

Terörist Albashır'ın olay yerinden ayrılarak Ahmed Jarkas ile birlikte Bakar Jarkas'ın evine gittiği anlatılan sevk yazısında, evde Ahmet Jarkas, Bakar Jarkas ve Ammar Jarkas'ın babası olan şüpheli Salih Jarkas'ın da bulunduğu ve Albashır'ın burada muhafaza edilerek yakalanmasının engellendiği ifade edildi.

Şüpheliler Hasan Ali, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Mahmud Elabid ve Salih Jarkas çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- 19 kişi tutuklanmıştı

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi, geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı. Bugün itibarıyla soruşturmada tutuklu sayısı 24'e yükseldi.