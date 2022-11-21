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Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde 2022'de azalış var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in ilk 10 ayında 242, bu yılın ilk 10 ayında 225 kadın cinayeti yaşandığını belirterek, "2021'in ilk 10 ayına göre baktığımızda, 2022'de yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mücadele sonuç veriyor. Sonuç verdiği için de bizim bu mücadeleyi çok daha kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 17:11, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 17:11
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Bakan Yanık: Kadın cinayetlerinde 2022'de azalış var

Bakan Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında Ankara Hakimevi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yanık, bir gazetecinin kadın cinayetlerinin sayısına ilişkin sorusunu, "Maalesef 2019'da 337, 2020'de 268, 2021'de 309 kadın cinayeti vuku bulmuş. 2021'in ilk 10 ayında 242, 2022'nin ilk 10 ayında 225 kadın cinayeti yaşanmış. Dolayısıyla 2021'in ilk 10 ayına göre baktığımızda, 2022'de yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mücadele sonuç veriyor. Sonuç verdiği için de bizim bu mücadeleyi çok daha kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen suçların katalog suçlar çerçevesine alınmasının önemli olduğunu dile getiren Yanık, bu suçlarda tutuklanmanın kolaylaştırıldığını, yani suçun kadınlara karşı işlenmesinin artık ağırlaştırıcı sebep anlamına geldiğini belirtti.

Kadın konukevlerinden yararlanmak isteyip de dışarıda kalan olmadığını ifade eden Yanık, "Kadın konukevlerinin kapasitesi yüzde 75 civarında. Buralar mümkün mertebe atıl kalmasını istediğimiz yerler. Ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi." diye konuştu.

Çok yüksek güvenlik sağlanması gereken kadınlar için de ihtisaslaşmış kadın konukevlerini hayata geçirdiklerini aktaran Yanık, 15 ilde 17 ihtisaslaşmış kadın konuk evi çalışması olduğunu söyledi.

- "687 vaka aktif olarak takip ediliyor"

Bakan Derya Yanık, tedbir kararlarının faili kışkırtıcı etkisinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Kadın cinayetlerinin yüzde 8'e yakınının koruma kararı altında yaşandığını görüyoruz. Yüzde 92'sinin böyle bir başvurusu yok. Dolayısıyla tedbir kararlarının kışkırtıcı etkisi olduğunu söylemek hem veriler anlamında doğru değil hem de mücadelenin sıhhati açısından çok gerçekçi değil."

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) hizmet alan kişi sayısına ilişkin soruya Yanık, "ŞÖNİM'lerden 2012'den 2022'ye kadar 1 milyon 92 bin 414 kadın, 93 bin 459 erkek, 124 bin 156 çocuk olmak üzere 10 yılda toplam 1 milyon 310 bin kişi hizmet almış." yanıtını verdi.

Elektronik kelepçe ile 1 Kasım 2022 itibarıyla 687 vakanın aktif takip edildiğini bildiren Yanık, 2022'de 2 bin 679 vakanın takibinin yapıldığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kadınların istihdama katılmasına yönelik soru üzerine de kadınların istidama katılımını teşvik etmek, varsa engelleri kaldırmak ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 1879 kadını meslek edindirme kursuna gönderdiklerini, bunların 490'ının işe yerleştiğini bildirdi.

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