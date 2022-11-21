Mısır'dan 'Erdoğan ile Sisi'nin tokalaşmasına' dair açıklama

Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada Radi, "Bunun ikili ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı olması konusunda fikir birliğine varıldı." ifadelerini kullandı.

Radi ayrıca, söz konusu görüşmede tarafların Türk ve Mısır halkını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğini de karşılıklı vurguladığını belirtti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni kapsamında dün başkent Doha'ya giden Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışmıştı.