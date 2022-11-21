Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torununa veda edildi
İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 18:13, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 18:35
Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.
Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız