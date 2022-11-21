Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı uyarıda bulundu. Buna göre yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 21:23, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 21:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kenti kuvvetli yağışa karşı uyardı.
Yayımlanan haritaya göre, yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sarı uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız