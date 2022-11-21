Roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.