Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis'te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 23:44, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 23:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis'te, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD-YPG tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy'dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu'ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız