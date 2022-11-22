22 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüşecek.

(TBMM/11.15)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışına katılacak.

(Artvin/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Yeni Bağlantı Yolları'nın açılış törenine katılacak.

(Artvin/13.30)

3- TÜİK, kasım ayı tüketici güven endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ve BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Fas)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Vakıf Medeniyeti: Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni ve Genç Ofis Açılış Programı'na katılacak, Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nu ziyaret edecek, Vizyon Buluşmaları programına iştirak edecek.

- Bakan Kasapoğlu, Şehzadeler Belediyesi Kaykay Pisti ve 19 Mayıs Stadyumu'nda inceleme yapacak, 3x3 basketbol maçı ve antrenörler ile buluşma etkinliğinde bulunacak, Yunus Emre Belediyesini ziyaret edecek.

(Manisa/11.00-19.00)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası'na, Katar'da C Grubu'nda Arjantin-Suudi Arabistan, Meksika-Polonya ve D Grubu'nda Danimarka-Tunus, Fransa Avustralya maçlarıyla devam edilecek.

(Al Daayen/13.00/Doha/19.00/Doha/16.00/Al Wakrah/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibiyle, Anadolu Efes ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Monako/21.00/Milano/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 5. haftasında, Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg en Bresse takımıyla karşılaşacak.

(Bourg en Bresse/21.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek; B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

(Bursa/20.00/Reggio Emilia/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın eleme turu ilk maçında PTT, Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)