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Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a LGBT ve alkol dayatması açılıştan sonra zirveye çıktı. İngilizler başta olmak üzere Batılı medya kuruluşları, ilk kez Müslüman bir ülkede düzenlenen turnuvayı "tartışmalı turnuva" diye yaftaladı. BBC yayın hakkına sahip olmasına rağmen açılışı canlı yayınlamadı. Sunucusu ise İngiltere-İran maçı öncesinde sahadan LGBT kol bandıyla yayın yaptı. Açılış törenini sunan Morgan Freeman da hedefteydi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 07:40, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 07:47
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Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var

Batılı ülkelerin, sözde işçi hakları üzerinden, Katar'a LGBTi ve alkol baskısı, önceki gün düzenlenen Dünya Kupası açılış seremonisi ve maçının öncesi ve sonrasında zirveye ulaşarak adeta nefret kampanyasına dönüştü. Özellikle Anglosakson medya, Katar'ın düzenlediği dünya kupasına ilişkin eleştirileri merkez alarak "en tartışmalı kupa" ifadesini yaptıkları her yayında kullanması ve etiketleme girişimi gözden kaçmadı. Batı medyası, ilk kez bir İslam ve Arap ülkesinde düzenlenen turnuvayı karalamak için elinden geleni ardına koymadı. Turnuvayla ilgili pozitif atmosferi vermek yerine olur olmaz her eleştiriyi ön sıraya taşıyan Batılı medya, LGBT provokasyonuna hazırlanan bazı Batı Avrupa milli takımlarına da tam destek verdi. Bir dönem Arap ve İslam ülkeleri üzerinde sömürge düzeni kuran İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC ise yayın haklarına sahip olmasına rağmen, tüm dünyada büyük ilgi gören ve Kur'an tilavetiyle başlayan kupa açılış gösterisini canlı yayında vermeyerek adeta nefretini kustu.

DAYATMACI POLİTİKAYA DESTEK

BBC, Katar'daki açılış törenini vermek yerine, göçmen işçilere yönelik uygulamaları eleştiren, FIFA'daki yolsuzluk iddialarına yer veren ve Katar'ın LGBT karşıtı politikalarını hedef alan bir yayına yer verdi. İngiliz yayın kuruluşunun Batının değerlerini İslam dünyasına dayatmayı amaçlayan politikasına açık destek verdiği görüldü. BBC'nin Katar'ı hedef alan saldırgan politikalara destek vermek amacıyla açılış törenini vermediği kaydedildi. BBC'nin skandal yayını sosyal medyada "ikiyüzlülük" eleştirileriyle karşılandı.

KARA PROPAGANDA

  • İngiliz yayın kuruluşunun futbol yorumcusu, eski İngiltere Milli Takımı oyuncusu Gary Lineker de canlı yayında Katar'ı, "Henüz başlama vuruşu yapılmadan tarihin en tartışmalı Dünya Kupası" sözleriyle hedef aldı. Eski İngiliz futbolcu, Katar'ı hedef alan karalama kampanyasının adeta sözcülüğüne soyunarak, "yolsuzluk, işçi ölümleri, LGBT ve kadın hakları" konularda Körfez ülkesini hedef alan açıklamalarda bulundu. Dün oynanan İngiltere-İran maçı öncesinde ise bir BBC sunucusu LGBT'ye destek veren kol bandıyla sahadan yayın yaptı.

ALKOL REKLAMI YAPTILAR

Batılı medya kuruluşları Katar ve Ekvador arasında yapılan Dünya Kupası açılış maçında da sahadaki rekabetten çok, alkol propagandasını öne çıkardı. Ekvadorlu taraftarların maç sırasındaki "Bira isteriz" tezahüratı, tüm batılı medya kuruluşları tarafından manşetlere ve sosyal medyaya taşınarak, maçın önüne çıkması sağlandı. İngiliz ve Batılı medya kuruluşları, stadyumda maçın sonuna doğru oluşan boşlukları da öne çıkartarak, Katar'ın kupayı düzenlemek için yeterli olmadığı izlenimini vermek istedi.

LGBT DAYATMASINA GEÇİT YOK

  • Dün de Hollanda ve İngiltere milli takımlarının çıkarmak istediği LGBT krizi, FIFA'nın son dakikadaki müdahalesiyle engellendi. Katar'a LGBT dayatmasını hedefleyen "One Love" girişimi oluşturan Hollanda, Belçika, Danimarka, Almanya, İsviçre, Galler ve İngiltere geri adım atmak zorunda kaldı. Dün maçı olan İngiltere başta olmak üzere söz konusu milli takımların kaptanlarının LGBT renklerini taşıyan kol bantları ile çıkarak ev sahibi ülkeyi protesto edeceği kaydediliyordu. FIFA, dün yaptığı açıklamayla, kurallar dışında hareket eden takımların cezalandırılacağını açıklamasıyla söz konusu Batı Avrupa ülkeleri provokasyondan vazgeçmek zorunda kaldı. İngiliz takım kaptanı Harry Kane kolunda FIFA onaylı "Ayrımcılığa yer yok" yazılı kol bandıyla müsabakaya çıktı.

MORGAN FREEMAN'A DA SALDIRDILAR

Kupa açılış törenini sunan dünyaca ünlü siyahi aktör Morgan Freeman da saldırıların hedefindeydi. Freeman'ın, Katar'ın FIFA elçisi Ghanim Al Muftah'ın birlikte okuduğu Hucurat Suresi 13. ayet sırasındaki görüntüleri, Batılı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef alındı. Freeman, Katar'ın LGBT ve alkol karşıtı politikalarına para karşılığı destek vermekle itham eden kara propagandanın hedefi oldu.

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