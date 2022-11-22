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Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu

Türkiye Ekonomi Modeli'ne güvenip halka açılan şirketler, kazanırken yatırımcısına da kazandırdı. Bu yıl içinde hisselerini halka arz eden 31 şirket, yatırım, ihracat ve istihdamda 13,2 milyar liralık kaynak sağladı. Halka açılan şirketlerden İmaş Makine yatırımcısına yüzde 926, Hidropar Teknoloji yüzde 808, Smart Güneş ise yüzde 801 kazandırdı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 07:59, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 08:59
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Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu

Türkiye Ekonomi Modeli'ne güvenip halka açılan şirketler, hem kendi kazandı hem de yatırımcısına kazandırdı. Yıl başından itibaren imalat sanayiinden teknolojiye, tekstilden enerjiye kadar 31 şirket hisselerini halka arz etti. Şirketler halka arz yoluyla 13,2 milyar liralık kaynak elde etmeyi başardı. Bu sayede elde etikleri geliri yeni yatırımlara kullanarak üretime katkı veren şirketler, ayrıca istihdamlarını artırdı, borçlarını azalttı ve daha fazla ihracata imza attı.

HER SEKTÖRDEN VAR

Borsa İstanbul verilerine göre, bu yılın ilk halka arzını şubat ayında Panelsan Çatı Cephe Sistemleri gerçekleştirdi. Bu şirketi sarısıyla Hun Yenilebelir Enerji, Dap Gayrimenkul, Investco Holding, Hitit Bilgisayar, Koleksiyon Mobilya, Gezinomi Seyahat, GurSel Turizm, Smart Güneş Enerji, Ensari deri, Ldr Turizm, Consus Enerji, Suwen Tekstil, BMS Metal, İmaş Makine, Kimteks, Yayla Agro, Sun Tekstil, Europen Indurstry, Şeker GYO, Pardus Girişim, Makim Makina, Kocer Çelik, Kiler Holding, Rubenis Tekstil, Koroplast Temizlik, Obase Bilgisayar, Barem Ambalaj, Hidropar Teknoloji, Aztek Teknoloji ve Alfa Solar Enerji takip etti.

YATIRIMCI KAZANÇTA

Bu yıl borsaya açılan şirketler kendileri kazandıkları gibi yatırımcısına da yüksek kazanç sağladı. Yapılan hesaplamaya göre, bu yıl içinde halka açılan şirketlerden en fazla getiri sağlayan hisse Imas Makine Sanayi oldu. Şirket, 29 Nisan'da 15 liradan borsada işlem görmeye başladı. Aradan geçen 7 ayda İmaş Makine'nin hisseleri yüzde 926 değer kazanarak 154 liraya yükseldi. En fazla kazanç sağlayan ikinci hisse ise Hidropar Teknoloji oldu. 17 Ağustos'ta 11 liradan halka arz edilen şirket hisseleri sadece 3 ayda yatırımcısına yüzde 808 getiri sağladı ve 99.90 liraya çıktı. Yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan 3'üncü hisse ise Smart Güneş Enerjisi oldu. 25 Mart'ta 14 liradan borsaya gelen şirketin hisseleri 126,20 liraya yükseldi. Böylece halka açılmasının ardından geçen 7 aylık dönemde Smart Güneş Enerji hisseleri yüzde 801 değer kazandı.

ALFA'DAN 3 GÜNDE %47

Halka açılan şirketlerin bazıları kısa vadede yatırımcısına yüksek getiri sağladı. Bunların başında Alfa Solar Enerji geliyor. 17 Kasım'da borsada işlem görmeye başlayan Alfa Solar Enerji'nin hisseleri aradan geçen 3 günde 58,50 liradan 85,55 liraya yükseldi. Böylece hisseyi alan yatırımcılar 3 günde yüzde 47'ye yakın kazanç elde etti. Ağustos ayında halka açılan Aztek Teknoloji de yatırımcısına kıza vadede kazandıran hisseler arasında yer aldı. 10.90 liradan borsaya gelen Aztek, aradan geçen 3 ayda yüzde 175 getiri sağlayarak 30.06 liraya çıktı. Bu arada, borsaya açılmanın karlı olması diğer şirketleri de harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, aralarında Özsu Balık Üretim'in de bulunduğu yaklaşık 15 şirket daha borsaya açılmak için sırada bekliyor.

Sanica'ya 10,9 kat talep

  • Sanica Isı halka arzında talep toplama süreci, 15-18 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Pay başına 20,03 TL'den gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından şirket tarafından yapılan açıklamada Sanica Isı halka arzına, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 10,9 katına denk gelen 8.7 milyar TL talep toplandığı bilgisi verildi. Yapılan açıklamada yurt içi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldiği bildirildi. Sonuç olarak Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 166 bin 700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Sanica Isı, Borsa İstanbul'da 24 Kasım'da gerçekleşecek Gong Töreniyle Yıldız Pazar'da SNICA koduyla işlem görmeye başlayacak. Sanica'nın halka açıklık oranı yüzde 29,63, halka arz büyüklüğü ise 801,2 milyon TL oldu.

Mehmet Ali Parto

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