'Kocandır haydi barış' devri bitti: Kadın cinayeti yüzde yedi azaldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile ilgili bilgi veren Bakan Yanık, planın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini ve mağdur odaklı bakış açısının yanına fail odaklı bir açının da eklendiğini söyledi.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILACAK

Yanık, fail odaklı yeni yaklaşımla ilgili şunları kaydetti: "Faili şiddet kullanmaya götüren sürecin incelenmesi. Psikiyatrik bir sorunu varsa, sağlık tedbirinin alınması ya da rehabilitasyon sağlanması. Faili, şiddete götüren sebeplerin ortadan kaldırılması için failin rehabilite edilmesi. Veri ve istatistik başlığı önemli. Kadına yönelik şiddeti ortaya çıkaran sebepleri, veriler ve istatistikler çerçevesinde önceden tespit edip bunlara ilişkin yapılması gereken çalışmaları bir anlamda önleyici bir bakışla ortaya koymak. Yani şiddet ortaya çıkmadan önleyici koruyucu hizmetlerin yanına veri ve istatistikler ile desteklediğimiz yeni perspektifleri eklemek. Vaka bazlı çalışmalar önemli. Her bir bireyin uğradığı şiddet ve sebepleri biricik. Kapsayıcı çözümlere evet ama her olayın kendisiyle alakalı da özel çalışmalar yapılması gerekiyor."

10 AYDA 225 KADIN CİNAYETİ YAŞANDI

Bakan Yanık, kadın cinayetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "2021'de, 309 kadın cinayeti oldu. 2021'in ilk 10 ayında, 242 kadın cinayeti yaşandı. 2022'nin ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti yaşandı. 2022'de, yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mevzuat anlamında şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim; genel anlamda bir prensipte baktığımızda, bizim mevzuatımız iyi bir mevzuat."

DIŞARIDA KALAN YOK

Bakan Yanık, kadın konuk evlerinin sayısı ve kapasitesinin yeterliliği hakkında da şöyle konuştu: "Destek almak isteyip de dışarıda kalan bir vatandaşımız yok. Kapasite, şu an yüzde 75-80 arası dolu. Gelen kadın profili birbirinden çok farklı. Barınma için gelen, şiddet tehdidi için gelen var. Şiddet mağduru; ama nispeten daha hafif, bir de ciddi can tehlikesi altında gelen var. İhtisaslaşmış kadın konuk evlerini hazırlıyoruz. Gizlenmesi gereken kadınlar var, can güvenliği olmayan kadınlar var. Bizim en önemli başlıklarımızdan biri sayıyı artırmak. Şu an 17 tane ihtisaslaşmış kadın konuk evi var. Elektronik kelepçe ile 1 Kasım 2022 itibari ile 687 vaka aktif olarak takip ediliyor. 1992 vakanın da süresi bitti, yani pasif vaka. Toplam 2022 yılında 2 bin 679 vakanın takibi yapılmış."

Merve Sefa Akıntürk