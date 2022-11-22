Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 09:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 09:25
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Ş.T. ve İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız