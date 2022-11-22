Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,51 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.566,81 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksleri yüzde 0,79 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,30'la kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,96 değer kazanarak 4.570,32 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.620 seviyelerinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.